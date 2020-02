La compagnia aerea Lufthansa e le sue controllate Swiss e Austrian cancellano i voli da e per la Cina più a lungo di quanto inizialmente previsto a causa della diffusione del coronavirus. Swiss sospenderà i voli da e per Pechino e Shanghai fino al 29 febbraio. Precedentemente l’interruzione dei collegamenti era stata annunciata fino al 9 febbraio.

Swiss, insieme al gruppo Lufthansa, seguirà costantemente la situazione relativa al coronavirus e resta in contatto con le autorità competenti, ha comunicato oggi pomeriggio la compagnia aerea elvetica.

I voli di Lufthansa per Nanchino, Shenyang e Qingdao saranno addirittura interrotti sino alla fine dell’orario invernale del 28 marzo. I voli da e per Hong Kong, invece, continueranno ad operare come previsto.