Ma le misure di taglio decise per contrastare le conseguenze (drastiche) della pandemia di coronavirus vengono portate avanti. Entro la fine del 2021, Swiss avrà tagliato 1.700 posti di lavoro a tempo pieno, due terzi dei quali attraverso la fluttuazione naturale e misure volontarie. La flotta di aerei verrà ridotta del 15% rispetto al 2019 (come già inizialmente previsto). In totale vengono messi fuori servizio (anche di Helvetic Airways) cinque aerei a lungo raggio e dieci a corto raggio. Le misure di risparmio potrebbero inoltre includere un adeguamento delle destinazioni, una riduzione delle frequenze di volo e una ripresa ritardata di mete a lunga distanza.