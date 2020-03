Swiss continuerà a volare verso New York e Chicago, un’offerta che si rivolge soprattutto ai cittadini americani intenzionati a tornare in patria e che dalle due località potranno raggiungere altre destinazioni con il vettore partner United Airlines.

Tutti gli altri voli per gli Stati Uniti sono per contro cancellati in ragione delle restrizioni decise dal governo americano, ha indicato nel tardo pomeriggio la compagnia aerea elvetica. Swiss e Lufthansa continuano peraltro fino a nuovo avviso a garantire i collegamenti con il Canada.