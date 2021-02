L’aviazione è in crisi. Nera, nerissima. E le attuali restrizioni, ovviamente, non aiutano. Basta citare numeri e percentuali: oggi, 8 febbraio, l’offerta dei voli globalmente è del 49,3% inferiore rispetto allo stesso giorno di un anno fa. Quando, cioè, l’emergenza coronavirus non era ancora tale. Un’emergenza, appunto. Che fare, dunque? O, meglio, come sopravvivere con tutte queste limitazioni? Una domanda che abbiamo girato direttamente a Swiss, la compagnia di bandiera svizzera, parte del gruppo Lufthansa. Compagnia alle prese con un piccolo, grande cambiamento: l’introduzione di nuove restrizioni per i passeggeri in arrivo o in transito nel nostro Paese, segnatamente la presentazione – all’imbarco dell’aeroporto di partenza – di un test PCR negativo. Un ulteriore paletto per il vettore...