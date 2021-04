Swiss lancerà il Travel Pass settimana prossima

Swiss sarà la prima compagnia aerea del gruppo Lufthansa a testare l’applicazione Travel Pass della IATA, l’organizzazione mantello delle compagnie aeree. L’applicazione farà il suo esordio sulla tratta Zurigo-Londra Heathrow il 22 aprile. Si tratta, sottolinea il vettore elvetico, di un altro passo importante per garantire viaggi «facili e affidabili» durante la pandemia. Da metà marzo, prosegue Swiss, la compagnia sta testando anche altre soluzioni.

I viaggiatori, grazie a Travel Pass, saranno in grado di scoprire i requisiti di ingresso nel Paese di destinazione e, soprattutto, potranno ricevere il risultato del test anti COVID direttamente sul proprio smartphone. Così facendo, sarà possibile fornire la prova dei requisiti di ingresso alle compagnie aeree e alle autorità senza dover rivelare informazioni sanitarie personali. E gli stessi processi aeroportuali saranno più facili e veloci. L’applicazione, sottolinea Swiss, è conforme alle più severe linee guida sulla protezione dei dati. Le informazioni sanitarie rimangono nell’app e non vengono né centralizzate né trasmesse. I passeggeri mantengono il pieno controllo dei loro dati. Il Travel Pass è già stato accettato da Singapore come prova di ingresso nel Paese.

Dieter Vranckx, CEO di Swiss, non nasconde la sua soddisfazione: «Sosteniamo tutti gli sforzi per garantire i viaggi durante il periodo pandemico. I passaporti sanitari digitali, come lo IATA Travel Pass, sono uno strumento prezioso per conciliare la protezione della salute con la libertà di viaggiare. Migliorano la capacità dei nostri clienti di pianificare i loro viaggi, dando loro fiducia. Delle condizioni stabili, armonizzate e favorevoli alla mobilità, oltre a una metodologia riconosciuta e standardizzata a livello internazionale per la certificazione digitale e la vaccinazione, sono indispensabili. Questo è l’unico modo per continuare a garantire i migliori collegamenti possibili tra la Svizzera e i grandi centri europei e mondiali, il che è di fondamentale importanza economica”.

Oltre allo IATA Travel Pass, SWISS sta studiando anche l’uso di altre soluzioni digitali come il Green Pass dell’Unione Europea e il CommonPass. Oltre a queste opzioni, i passeggeri di Swiss possono scaricare i risultati del loro test su swiss.com fino a 12 ore prima della partenza sulla rotta Newark (Stati Uniti) - Zurigo (da metà marzo) e sulle rotte che da Zurigo conducono in Spagna o in Portogallo (da inizio aprile). Questi risultati vengono controllati in modo che i clienti, prima di partire, sappiano se soddisfano i requisiti delle autorità competenti. La pratica dovrebbe essere estesa ad altre compagnie aeree. L’uso dello IATA Travel Pass e del controllo digitale dei documenti è volontario per i clienti. I passeggeri sono informati di queste possibilità in tempo utile prima dell’inizio del loro viaggio.

