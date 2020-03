Gli effetti della crisi del coronavirus colpiscono duramente l’aviazione civile, senza risparmiare la compagnia aerea Swiss. Il vettore sta adottando tutte le misure necessarie a garantire la liquidità. Per il personale di volo si prevede di ricorrere anche al lavoro a orario ridotto.

La compagnia ha dovuto ridurre una parte «significativa» della sua offerta, sottolinea Swiss in una nota diffusa in serata. Circa la metà della flotta a breve e lungo raggio è temporaneamente a terra, per risparmiare sulle spese.