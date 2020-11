Addio al sandwich: dalla prossima primavera Swiss non offrirà più bevande e snack gratis ai passeggeri della classe economica sui voli a corto e medio raggio in partenza da Zurigo.

Sarà applicato l’approccio già in uso per i collegamenti da Ginevra, che vede i viaggiatori pagare per il sostentamento a bordo, ha indicato il vettore aereo. Continueranno a rimanere gratuiti solo una barretta di cioccolato e una bottiglietta di acqua.