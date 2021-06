Niente indennità per lavoro ridotto COVID-19 per le «lucciole» straniere

La sentenza

Il Tribunale federale ha dato torto alla gerente di un locale a luci rosse turgoviese – Queste misure vengono concesse a chi ha lavorato almeno sei mesi in una società, ma le lavoratrici in soggiorno breve possono rimanere in Svizzera per un massimo di quattro all’anno