Sono passati poco più di cinque anni dal settembre 2015, quando l’allora «ministra» delle telecomunicazioni Doris Leuthard presentò il nuovo dominio «.swiss» (un cosiddetto dominio di primo livello, quello, per intenderci, che sta alla fine di un indirizzo Internet, vediin fondo) con l’obiettivo di dare alla piazza economica elvetica una nuova vetrina all’estero. Un’alternativa al più conosciuto «.ch» e una sorta di marchio di garanzia «Made in Switzerland» pensato per imprese, associazioni e fondazioni elvetiche, nonché dal settore pubblico. Oggi sono 18.300 i nomi legati al dominio «.swiss». A confronto, quelli che usano «.ch» sono oltre 2 milioni. Il secondo insomma continua ad essere molto più usato. Ma questo non vuol dire che il nuovo dominio sia stato un flop, sottolinea l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Tanto più che le aziende che optano per questa soluzione sembrano esserne ben soddisfatte.

«Il dominio “.swiss” è disponibile solo per le autorità pubbliche, gli enti iscritti nel registro di commercio, le associazioni e le fondazioni svizzere. L'assegnazione di domini “.swiss” è inoltre soggetta ad altre severe condizioni per limitare abusi. Non è quindi possibile confrontare le statistiche per il dominio “.swiss” con quelle per i domini “.ch” o “.com”, che sono a disposizione di chiunque e i cui nomi corrispondenti sono assegnati senza controllo al primo richiedente», spiega Francis Meier, portavoce dell’UFCOM. «Il mandato del Consiglio federale è quello di fornire alla comunità svizzera un dominio di qualità garantendo la copertura dei costi a medio termine. Non è quindi previsto un conseguente aumento del numero di registrazioni. Il numero di nomi registrati, la crescita del numero di registrazioni e il tasso di rinnovo sono attualmente abbastanza adeguati». Il 95% di chi ha optato per «.swiss» continua a farlo.

Una tendenza internazionale

Nel mondo, le grandi metropoli si affidano sempre più spesso a domini con rimandi geografici locali nell’intento di posizionarsi al meglio nel Web. Ne sono esempi «.london», «.paris» o «.nyc». La stessa Confederazione segue la tendenza: all'indirizzo www.gov.swiss, ad esempio, si può accedere al sito del Consiglio federale.

L’effetto marketing del dominio elvetico par excellence aiuta le imprese che puntano sul concetto di «swissness» a dichiarare la loro filosofia aziendale davanti al cliente sia questo proveniente dall’estero o svizzero. Come menzionato, oltre agli enti pubblici solo chi è iscritto nel registro di commercio svizzero la cui sede e un centro amministrativo effettivo si trovano in Svizzera e le associazioni e fondazioni non iscritte nel registro di commercio, ma con sede e un centro amministrativo effettivo entro i confini nazionali, possono richiedere un dominio «.swiss».

Fiori e click

La ditta di cosmetica naturale di Torricella Bloom Sisters, fondata dalle sorelle Barbara e Pamela Lupi, tre anni fa circa ha scelto di cambiare il dominio del loro sito Web da «.ch» a «.swiss». Avendo tutta la produzione in Svizzera e ottenendo il 99% delle materie prime entro i confini nazionali, ci spiega Pamela, la piccola azienda punta sul «made in Switzerland». «Se è cambiato qualcosa a livello di clienti? No. Ma per noi si è comunque rivelata un’opportunità a livello di visibilità. Siamo ad esempio state invitate a partecipare al Best of Swiss Web in quanto azienda con il dominio “.swiss”».

Se la qualità costa

L'acquisto di un indirizzo «.swiss» avviene tramite un fornitore privato. L’UFCOM ha poi il compito di dare il nullaosta verificando che i criteri siano soddisfatti. Un indirizzo che termina in «.swiss» costa tra i 100 e 170 franchi all'anno circa, «in linea con le condizioni di mercato», afferma ancora Francis Meier. In effetti, da Infomaniak, rivenditore privato di domini, il suo costo annuo è ad esempio di 99 franchi. A titolo di paragone, lo stesso fornitore vende indirizzi «.ch» a poco meno di 9 franchi e indirizzi «.com» a circa 10 franchi all'anno.

«I prezzi si differenziano da quelli degli altri domini Internet a causa dei controlli che devono essere effettuati prima e dopo l'assegnazione di ogni nome a un dominio per mantenere un dominio di qualità a disposizione esclusiva della comunità svizzera. Le verifiche da effettuare prevedono l'implementazione di processi operativi più complessi e di risorse gestionali. Il dominio si rivolge esclusivamente alla comunità svizzera, ovvero alle organizzazioni che possono dimostrare un legame con la Svizzera». Un aspetto da prendere in considerazione nella definizione del prezzo, «al fine di garantire la copertura dei costi operativi a medio termine», spiega Meier, che aggiunge: «I prezzi applicati dai registri non sono definitivi e tendono a diminuire nel corso dell'operazione. L'obiettivo della Confederazione non è quello di generare un utile, ma di coprire i costi d'esercizio. Non è quindi esclusa una riduzione dei prezzi a medio termine».

Dominio? Primo livello? Ecco in parole semplici di cosa si parla

Per dominio si intende il nome di uno spazio in Internet ben preciso, come un sito web. Prendiamo un dominio di fantasia: www.esempio.ch. Il cosiddetto «dominio» è tutto l’indirizzo web (quindi «www.esempio.ch»); «www» è il dominio di terzo livello; «esempio» è il dominio di secondo livello; «.ch» è quello di primo livello. «.swiss» è anch’esso un dominio di primo livello.

©CdT.ch - Riproduzione riservata