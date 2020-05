Globalmente, in una prima fase sono previsti dagli scali di Zurigo e Ginevra fino a 190 voli alla settimana verso 41 località europee. L’ampliamento dell’offerta avverrà a tappe nel corso delle settimane, in particolare a partire dall’estate.

La settimana scorsa il vettore aveva parlato di circa 140 voli da Zurigo e 40 da Ginevra, pari al 15-20% dell’offerta originaria. Tra i collegamenti figurano anche tre voli settimanali con New York/Newark e quattro voli verso New York/JFK, due in direzione di Chicago e Tokyo, tre verso Mumbai, due voli verso Hong Kong, un collegamento alla settimana in direzione di Singapore, Bangkok e Johannesburg.