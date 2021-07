Dal punto di vista tecnico non è una novità. Per i voli tra San Francisco e Zurigo Swiss usa già carburante rinnovabile. Nel 2020, in occasione del WEF, un primo aereo in partenza dalla Svizzera era stato rifornito con questo prodotto. Ma adesso il cosiddetto «SAF (Sustainable Aviation Fuel), ovvero combustibile sostenibile per l’aviazione, sarà utilizzato per la prima volta anche per i voli di linea in partenza dal Paese. Negli scorsi giorni la compagnia di bandiera ha ricevuto la prima consegna di biocarburante all’aeroporto di Zurigo. Si tratta di un quantitativo di 460 tonnellate. «Da anni Swiss e il gruppo Lufthansa perorano l’importazione del carburante sostenibile», dice in un comunicato il CEO Dieter Vranckx. «Il SAF costituisce a medio e lungo termine una tecnologia chiave per raggiungere...