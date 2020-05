Il Ceo di Swisscom Urs Schaeppi non ha individuato una causa unica ai quattro importanti guasti avvenuti negli ultimi cinque mesi. In un’intervista pubblicata oggi dal SonntagsBlick li spiega con la complessità della rete, precisando che «vi saranno sempre delle panne».

«Le cause delle avarie sono diverse. Il solo punto in comune è che si sono prodotte durante interventi nella rete», ha sottolineato Schaeppi. Ma, a suo avviso, tali interventi sono «assolutamente necessari» a causa del volume dei dati in progressione costante e dei bisogni che aumentano ogni giorno, in particolare in materia di sicurezza».