Oggi come oggi non ci sono rappresentanti della Svizzera italiana nei consigli di amministrazione di Swisscom e Posta. L’unico esponente svizzero italiano nel CdA di un’ex regia federale è Fabio Pedrina, che rappresenta il personale nel vertice delle FFS. Il Consiglio federale dice di essere consapevole che le due ex regie non rispettano i valori di riferimento per le comunità linguistiche nazionali. Chiamata in causa da tre deputati ticinesi (Marco Romano, Piero Marchesi e Alex Farinelli), la direttrice del DATEC Simonetta Sommaruga ha risposto per iscritto alle domande sulla controversa nomina del sindacalista bernese Corrado Pardini nel CdA del gigante giallo. E ha detto che in futuro bisognerà dare importanza al fatto che le prescrizioni relative alle comunità linguistiche nazionali vengano...