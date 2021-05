Sull’ora di inizio del guasto le informazioni non sono univoche. In un primo tempo Swisscom sul proprio sito ha indicato le 7.00, ma un portavoce ha riferito a Keystone-ATS le 6.30. Per i clienti di Sunrise che utilizzano connessioni internet via Swisscom, i guai invece sono apparsi alle 5.00, si legge sul sito dell’operatore telecom concorrente, il quale precisa che hanno riguardato le regioni di Zurigo, Winterthur (ZH) e Sciaffusa.