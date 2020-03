L’emergenza coronavirus potrebbe essere una dimostrazione lampante di quanto fondamentale e vitale sia diventata l'infrastruttura digitale nel nostro Paese. Grazie all'home office, alla videotelefonia e ai servizi digitali come lo shopping online o la telemedicina, è possibile mantenere una parte importante della vita economica e sociale. Proprio per questi motivi, Swisscom ha deciso di tendere la mano ai cittadini e di implementare delle misure che permettono di sostenere le persone e le aziende in Svizzera.

La portavoce di Swisscom Ivana Sambo comunica infatti che in Ticino rimarranno aperti gli Shop Swisscom di Bellinzona e Lugano, con orari di apertura ridotti per chiunque abbia problemi con la connessione a Internet o abbia bisogno di far riparare il proprio cellulare. Inoltre, Swisscom aiuta soprattutto gli anziani, ma anche i clienti con poca esperienza digitale, a rimanere in contatto con il mondo esterno, gratuitamente, fino alla fine di aprile. Per telefono viene servito un supporto, ad esempio, per l'installazione di WhatsApp, Skype o altri problemi informatici.