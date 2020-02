Nel guasto che si è verificato ieri, alle 22.33 sono stati interessati i servizi basati su internet, la telefonia di rete fissa, la telefonia mobile via VoLTE (Voice over LTE o 4G/LTE) e Swisscom tv, ha argomentato questa mattina l’azienda. «Da questa notte, 12 febbraio, alle ore 00.10, i servizi sono ripresi e sono di nuovo disponibili. Tuttavia, in singoli casi possono ancora essere applicate delle restrizioni. La causa dell'interruzione è da ricondurre ai lavori di manutenzione pianificati da Swisscom, che hanno portato a un malfunzionamento inaspettato», si legge ancora in una nota dell’azienda di telefonia. «I lavori di manutenzione sono stati interrotti e invertiti, il che ha portato ad un recupero degli impianti. I nostri specialisti stanno attualmente monitorando i progressi e, se necessario, intervengono manualmente per ripristinare i servizi interessati. Ci scusiamo sinceramente con tutti i nostri clienti». La telefonia mobile via 2G e 3G non ne ha risentito e ha funzionato.