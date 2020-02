Sarebbero stati risolti poco dopo la mezzanotte i malfunzionamenti in tutta la Svizzera che hanno interessato le reti tv, internet fisso e mobile di Swisscom nel corso della serata di ieri. In conseguenza di ciò, anche i numeri di contatto da chiamare risultavano sovraccarichi e il sito web dell’azienda inaccessibile.

«Si è verificata un guasto», ha poi spiegato la società di telefonia sul suo sito internet. «Sono stati interessati i servizi basati su internet, la telefonia di rete fissa, la telefonia mobile via VoLTE (Voice over LTE o 4G/LTE) e Swisscom TV. Dal 12 febbraio 2020 alle 00.10, i servizi si sono ripresi e sono di nuovo disponibili. Ci scusiamo per l’inconveniente», scrive ancora Swisscom.

Quella di ieri sera rappresenta la seconda panne in meno di dieci giorni. L’ultima, che aveva però riguardato anche Sunrise , era infatti capitata la notte tra il 2 e il 3 febbraio, la stessa del Super Bowl, i disservizi sono poi stati risolti anche in quel caso prima di mattina.

Meno di un mese fa, poi, un terzo problema tecnico aveva paralizzato un’altra volta i numeri di emergenza in quasi tutta la Svizzera, Ticino compreso, oltre alle reti di telefonia mobile e fissa di Swisscom. Anche in quel caso, per far fronte al problema temporaneo gli enti di soccorso avevano attivato dei numeri di telefonia mobili.