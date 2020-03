Su richiesta della Confederazione, Swisscom rileverà raggruppamenti di persone tramite cellulare. L’operatore informerà le autorità federali quando 20 telefonini si trovano in uno spazio di 10 mila metri quadrati (100 metri per 100 metri).

A causa della pandemia di Covid-19, da sabato in tutta la Svizzera sono vietati i raduni di più di cinque persone in spazi pubblici. Per far rispettare questa misura, Berna intensifica i suoi sforzi e coinvolge Swisscom.