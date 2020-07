Senza accordo quadro, anche l’app di tracciamento SwissCovid rischia di restare isolata. L’Ue non vuole infatti concedere il collegamento alle altre applicazioni di tracciamento sviluppate in Europa. Oggi, venerdì, Berna prenderà nuovamente contatto con Bruxelles per tentare di sbloccare la situazione. Come riporta la RSI, la Confederazione è stata per ora esclusa, malgrado l’appoggio tedesco, dall’accesso ai server in fase di installazione in Lussemburgo. Più che legale la questione è ancora una volta politica. In Svizzera l’applicazione continua intanto a stagnare al di sotto del milione il numero di utenti attivi.