Dopo la notizia di uno studio di laboratorio, pubblicato il 9 settembresul «Virology Journal» (che potete consultare qui ), secondo cui l’estratto vegetale di Echinacea purpurea può inattivare in provetta – tra l’altro – anche i coronavirus, la domanda di preparati contenenti questi estratti ha subito un’impennata. Un effetto corrispondente nell’uomo non è però dimostrato. Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha quindi deciso di aprire un’indagine per esaminare se il prodotto è stato oggetto di pubblicità vietata al pubblico.

«La pubblicazione dei risultati dello studio ha portato a un’interpretazione in parte errata», si legge in un comunicato di ieri si Swissmedic. «Le analisi in laboratorio (su Echinaforces, ndr.) sono state condotte con colture cellulari (in vitro) e finora non ci sono studi che dimostrino l’efficacia contro il nuovo coronavirus anche nell’uomo (vale a dire in vivo). Le condizioni predominanti nelle colture cellulari non possono essere paragonate con quelle di un organismo (umano). I dati di uno studio in vitro non costituiscono alcuna prova dell’efficacia di un principio attivo nell’uomo (in vivo). Accade spesso che le sostanze o i principi attivi mostrino un effetto nelle colture cellulari (in vitro) ma risultino inefficaci nelle sperimentazioni sull’uomo». Già lunedì, da noi interpellato, il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini aveva sostenuto la stessa cosa, ossia che non si possono trarre conclusioni di efficacia del prodotto contro la COVID-19 basandosi sui soli esami in laboratorio e senza effettuare studi sull’uomo.