Swissmedic ha omologato il vaccino di Pfizer-BioNTech dopo attenta considerazione del rapporto rischi-benefici. Si tratta della prima omologazione al mondo con procedura ordinaria, indica in una nota l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Le persone a partire dai 16 anni di età possono essere vaccinate contro il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), in conformità con le raccomandazioni di vaccinazione rilasciate ufficialmente dalla Confederazione. Per una protezione vaccinale ottimale si consigliano due vaccinazioni somministrate per via intramuscolare a intervalli di almeno 21 giorni, scrive l’istituto.