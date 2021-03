Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, non ha ancora ricevuto dati sufficientemente solidi riguardanti il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca. Per questo motivo non è ancora stata rilasciata un’autorizzazione valida per la Svizzera. Lo ha indicato il direttore di Swissmedic Raimund Bruhin in un’intervista pubblicati oggi dalle testate del gruppo CH-Media.