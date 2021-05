L’Istituto per gli agenti terapeutici Swissmedic vorrebbe approvare entro la fine di giugno i vaccini per gli adolescenti che proteggono dalle infezioni da coronavirus. L’auspicio è che dopo le vacanze estive la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 15 anni possa iniziare, ha detto alla «NZZ am Sonntag» Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni. Il produttore del vaccino Pfizer/Biontech aveva chiesto a Swissmedic dieci giorni fa l’approvazione del vaccino per gli adolescenti. Un portavoce di Swissmedic non ha voluto impegnarsi per una data in cui il vaccino sarebbe stato approvato. Il Canada e gli Stati Uniti vaccinano già gli adolescenti. Anche le vaccinazioni per i bambini sotto i 12 anni sono prevedibili.