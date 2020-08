Ristrutturazione in vista presso Lanthal Textiles, società con sede a Langenthal (BE) attiva nel settore tessile a livello internazionale. Stando al sindacato Unia l’azienda si appresta a cancellare 75 dei 258 impieghi. Ai microfoni della radio della Svizzera tedesca SRF, il CEO Urs Rickenbacher ha affermato che la causa principale dei tagli è il coronavirus. L’azienda si era concentrata principalmente sull’industria aeronautica globale. Poiché la maggior parte degli aerei è rimasta a terra a causa della pandemia, hanno anche bisogno di meno tessuti nuovi. Questo ha influenzato in modo massiccio l’andamento degli affari dal mese di aprile. La soppressione di posti interesserebbe la sede centrale e un’altra località bernese, Melchnau. In un comunicato Unia invita i proprietari a procedere alla riorganizzazione in modo socialmente responsabile, evitando in particolare licenziamenti.