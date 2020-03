I ricavi pubblicitari di TX Group sono in calo a causa del coronavirus. Tamedia, parte del gruppo, ha informato oggi i suoi dipendenti tramite una mail di aver introdotto l’orario di lavoro ridotto, con conseguenze sui salari.

Il calo non supererà comunque l’11,3%, indipendentemente dalla riduzione del carico di lavoro, precisa l’azienda. Visto che alcune redazioni, per esempio quelle sportive o culturali, hanno molto meno lavoro, verranno impiegate in altri reparti, quando possibile.