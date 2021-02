Una parte dei dipendenti del gruppo mediatico Tamedia torna al lavoro ridotto. A partire da marzo alcuni collaboratori della «redazione mantello», dei servizi editoriali e dell’area foto verranno toccati dalla misura. «Das Magazin» e «SonntagsZeitung» sono già in lavoro ridotto.

La misura non coinvolge invece le redazioni locali, come quelle di «Tages-Anzeiger», «Bund», «Berner-Zeitung», «Basler Zeitung» e giornali regionali zurighesi. I collaboratori toccati sono stati avvertiti oggi in una riunione online, ha confermato una portavoce del gruppo Tamedia.