Ieri nei pressi di Bonaduz sulla A13, un’automobilista 88.enne non si è accorta della presenza di una roulotte e l’ha tamponata, finendo poi la contro la barriera di protezione. Il traffico è stato deviato sulla cantonale per più di un’ora.

Lo comunica oggi la Polizia cantonale dei Grigioni e spiega che l’anziana conducente si è immessa sulla A13, in direzione di Coira, da un parcheggio per veicoli in panne, ma non si è accorta della presenza di un autoveicolo danese con roulotte. La collisione, in località Isla vicino a Bonaduz verso le 14.30, è stata inevitabile.