Tamponameno a catena sullo Julier

A causa del forte vento le condizioni stradali erano pessime, indica la polizia cantonale grigionese in un comunicato diramato questa sera. Per liberare la strada dalla neve accumulata, si è fatto ricorso a uno spazzaneve. Per effetto delle raffiche, la massa nevosa spostata dal mezzo pesante è stata trasportata sulla carreggiata opposta.

Confrontato alla scarsa visibilità, un automobilista che circolava in direzione di Silvaplana/Silvaplauna si è fermato. Le vetture che seguivano, sia per la scarsa visibilità che per il fondo stradale ghiacciato, non sono riuscite ad arrestarsi. Complessivamente nel tamponamento che ne è risultato sono state coinvolte sei macchine. I danni materiali sono ingenti. Tre persone sono state portate in ambulanza all’ospedale di Samedan per controlli.