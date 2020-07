Un centauro è rimasto ferito a seguito di un tamponamento tra due moto mercoledì sul Passo del Bernina, in località Bernina Ospizio. Alle 10.21 la Centrale operativa della Polizia cantonale dei Grigioni ha ricevuto l’annuncio di in incidente della circolazione. Due motociclisti stavano percorrendo la strada del Bernina in direzione di Poschiavo quando, in località Bernina Ospizio, il primo centauro ha frenato la sua moto in prossimità di un cantiere stradale e il motociclista che lo seguiva lo ha tamponato. Nella caduta ha riportato ferite al torace ed è stato elitrasportato dalla Rega all’ospedale Oberengadin di Samedan. La Polizia cantonale dei Grigioni ha avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.