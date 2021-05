«Chi soggiorna in Svizzera e vuole entrare in Italia, deve presentare, in caso di controllo, un tampone con esito negativo effettuato 48 ore prima del rientro». Sono queste le misure al confine italiano che ormai abbiamo imparato a conoscere. Sembra però che qualcuno abbia trovato il modo di aggirare il sistema. È quanto emerge da un servizio dell’inviato di «Striscia la notizia» Max Laudadio. Stando a diverse segnalazioni giunte al TG satirico di Canale 5, una pediatra italiana che lavora nella Svizzera francese offrirebbe tamponi post-datati per aggirare i controlli. Dai filmati acquisiti con una telecamera nascosta, mostrati nella puntata di questa sera, una complice di «Striscia la notizia» spiega alla dottoressa di essere incerta sul giorno del rientro in Italia, al ché le viene proposto di tornare nello studio per cambiare la data sull’esito del test, senza effettuare però un nuovo tampone: «Non le faccio spendere i soldi dodici volte, almeno tra italiani cerchiamo di aiutarci», dichiara la dottoressa nel video. Un fatto definito «gravissimo» da Max Laudadio, «perché nessuno può grarantire che una persona che risulta negativa oggi lo sarà anche tra qualche giorno». E non solo, la dottoressa, cronometro alla mano, ha dato il risultato alla paziente in soli 2 minuti e 19 secondi, quando per il test rapido in questione bisognerebbe leggere il risultato dopo 15 minuti (prima di 15 minuti e dopo 20 minuti i risultati potrebbero essere errati, come spiegato dalla stessa azienda produttrice dei test). La dottoressa ha infine accolto un secondo complice, senza indossare né mascherina né guanti, e gli ha consegnato i risultati (dati personali), con data contraffatta, della prima paziente, non presente al momento dei fatti. Max Laudadio ha chiesto spiegazioni alla dottoressa, ma lei ha negato ogni accusa: «È un reato, è falsa testimonianza, io non lo faccio», ha spiegato.