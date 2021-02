La Task force della Confederazione mette in dubbio l’utilità di un obbligo delle mascherine protettive FFP2 nella vita quotidiana. Se è vero che l’efficacia di questo tipo di mascherina è maggiore rispetto ad altri modelli, una sua corretta applicazione risulta più difficile, secondo gli esperti scientifici.

La principale difficoltà consiste nell’adattare le mascherine FFP2 alla forma del viso e nel trovare modelli adeguati per le persone che le portano, scrive la Task force in una nota odierna.

Quest’ultima aggiunge inoltre che, vista la durata indeterminata della pandemia di coronavirus, non sarebbe facile mantenere la motivazione delle persone ad indossare questo tipo di mascherina. Infine, vi sono sempre più prove dell’efficacia protettiva delle mascherine chirurgiche blu. La Task mette quindi in discussione l’obbligo di usare il modello FFP2 per un’ampia porzione della popolazione nella quotidianità, ad esempio sui mezzi di trasporto pubblico.