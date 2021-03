Tutti gli uomini e le donne in Svizzera dovrebbero essere tassati individualmente, coppie sposate incluse. Lo chiede l’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)» lanciata oggi a Berna. L’obiettivo del testo è porre fine alle disparità nei confronti delle persone tassate congiuntamente.

Attualmente nella Confederazione la tassazione individuale viene applicata alle persone sole e alle coppie non sposate. Quelle sposate e quelle dello stesso sesso che vivono in un’unione registrata sono invece tassate congiuntamente. I loro redditi, deplorano i promotori, vengono dunque sommati e pagano un importo più elevato.

Un’analisi del «think tank» liberale Avenir Suisse pubblicato lo scorso giugno mostra che l’imposizione individuale è vantaggiosa, in termini di rapporto costi-benefici, rispetto ad altri modelli. Secondo i promotori, anche l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) raccomanda da tempo alla Svizzera di introdurre una tassazione simile, come avviene già nella maggior parte dei Paesi europei.

Il tema non è nuovo nella Confederazione: già in passato le richieste di frenare le disparità in materia fiscale hanno acceso il dibattito pubblico. Nel 2016, il popolo ha respinto di misura (con il 50,8% di «no») l’iniziativa popolare dell’allora PPD «Per il matrimonio e la famiglia - No agli svantaggi per le coppie sposate». Tuttavia, a causa di un errore del governo nella pubblicazione delle cifre, il Tribunale federale ha deciso di annullare il voto.