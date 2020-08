La società è di proprietà dell’azienda che gestisce le imbarcazioni sul Lago dei Quattro Cantoni, ma lavora anche a terra. Per l’anno in corso si aspetta un fatturato di 13 o 14 milioni di franchi, contro i 36 milioni del 2019. Il Covid-19, insomma, si fa sentire duramente.

Nel comunicato, si spiega che era necessario reagire in qualche modo. Per questo sono stati decisi i licenziamenti. Nel 2019, l’azienda dava lavoro a 411 persone, delle quali 223 assunte in modo permanente. L’azienda ha sottolineato di voler conservare il maggior numero di impieghi possibile.