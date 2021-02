Ora vengono aggiunti tavoli e sedie all’aperto, ma le terrazze avranno le loro regole: ci saranno al massimo quattro persone per tavolo e la distanza fra ogni tavolo dovrà essere di almeno due metri. Gli ospiti potranno inoltre togliere le mascherine solo una volta seduti. Il pasto dovrà inoltre essere consumato il più rapidamente possibile.

I due cantoni si dimostrano generosi con le nuove normative e seguono l’esempio dei Grigioni, dove è possibile la consumazione in terrazza e dove vige un limite di quattro persone per tavolo. Non dappertutto è però così: a Lucerna ad esempio continua a valere il divieto di mettere a disposizione sedie e tavoli.