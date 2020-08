Meglio mandare i propri bimbi a scuola in bici e non a piedi. Si tratterebbe infatti di un mezzo ideale da molti punti di vista, indica il TCS.

Stando a un suo sondaggio, soltanto tre bambini su dieci si recano a scuola in bicicletta, dato che i genitori temono i pericoli dovuti al traffico, un’insufficiente conoscenza delle regole della circolazione stradale da parte dei bambini e una mancanza delle giuste infrastrutture nelle vicinanze delle scuole, si legge in un comunicato odierno.

Questi timori, sottolinea l’organizzazione, sono in gran parte infondati. Se è infatti vero che, dal 2015, circa il 45% degli incidenti sul tragitto per la scuola ha visto coinvolte biciclette e il 34% pedoni, è altrettanto vero che le conseguenze sono state meno drammatiche per i giovani ciclisti.