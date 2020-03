All’origine del fenomeno, la guerra di prezzi e la «feroce concorrenza» tra operatori, si legge in un comunicato odierno. Con abbonamenti e carte prepagate a prezzi molto bassi gli operatori conducono una guerra senza quartiere per procacciarsi i clienti. Queste offerte non lasciano indifferenti: prova ne è il fatto che, nelle risposte al sondaggio condotto fra 2100 persone, proprio le offerte speciali sono indicate come ragione principale del passaggio a un nuovo operatore per quasi la metà dei partecipanti. I giovani si lasciano attrarre dalle nuove occasioni più di chiunque altro e sono quindi la fascia d’età che resta per meno tempo fedele alla stessa società telecom.