Il telelavoro è stato generalizzato nell’amministrazione cantonale di Vaud in risposta alla pandemia di coronavirus. Sarà applicato a tutte le persone che sono in grado di svolgere «i loro compiti a distanza», ha annunciato oggi il Consiglio di Stato.

Inoltre, i certificati di malattia non saranno più richiesti per le assenze fino a dieci giorni. Il governo vodese intende pure essere «flessibile» con i dipendenti che devono rimanere a casa per precauzione o per occuparsi di un bambino.