(Aggiornato alle 15.47) La Svizzera torna a fare i conti con il maltempo: nelle ultime ore l’afa estiva è stata spazzata via da forti piogge, grandine e raffiche di vento. Localmente si segnalano allagamenti, ma per ora nessun ferito. Il livello dei laghi a nord delle Alpi è però rimasto stabile.

Tra mezzogiorno e la mezzanotte di ieri sono stati contati 27’000 fulmini in tutto il Paese, ha riferito oggi SRF Meteo. I temporali sono stati particolarmente intensi ad Appenzello, dove ieri sera sono caduti 33,2 millimetri di pioggia in soli dieci minuti. Si tratta di uno dei massimi mai registrati in Svizzera.

Decine di cantine sono state allagate e le strade di molte località, in particolare nel cantone di Appenzello Esterno, sono state letteralmente sepolte dalla grandine. La tempesta non ha risparmiato nemmeno il canton Berna e in particolare il Seeland.

In Romandia i temporali e la grandine hanno imperversato ieri in particolare sulla città di Friburgo e i comuni limitrofi. I pompieri sono intervenuti 30 volte, di cui sette per allagamenti, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale. La grandine è caduta anche nel nord vodese, in particolare a Concise e Onnens. Allagamenti sono stati segnalati anche nel canton Neuchâtel.

Nel primo pomeriggio di oggi è stata la volta dei cantoni di Svitto e Lucerna, colpiti da forti piogge e grandine. Nel primo sono state contate 200 chiamate di emergenza, ha indicato la polizia svittese, mentre nel secondo addirittura 210. I pompieri sono intervenuti in molte località e numerose strade e linee ferroviarie sono state interrotte. La cellula temporalesca si è poi spostata su San Gallo, impegnando anche in questo caso pompieri e polizia. A Oberägeri (ZG), le raffiche di vento hanno raggiunto i 93 km/h, secondo il servizio meteorologico Meteocentrale.

Siccome i rovesci sono stati di breve durata, i livelli dei laghi situati a nord delle Alpi sono rimasti stabili, ha riferito SRF Meteo. Secondo l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), il lago di Neuchâtel è addirittura sceso dal livello di pericolo 4 a 3 in mattinata. Continuano lentamente a svuotarsi anche i laghi di Morat e Bienne. La situazione viene però sempre monitorata dato che nelle prossime ore sono previste altre precipitazioni.

