Raffiche di vento fino a 117 chilometri orari sono state misurate sullo Chasseral (BE/NE), nel primo pomeriggio. A Delémont (JU) sono caduti 20 litri di acqua per metro quadrato in 20 minuti e si sono registrate raffiche fino a 106 km/h. Secondo il servizio meteorologico della radiotelevisione della Svizzera tedesca, SRF Meteo, un’altra cella temporalesca si è sviluppata nella regione del lago di Thun (BE) a metà pomeriggio. Ha proseguito verso Engelberg, nel cantone di Obvaldo, la valle della Reuss vicino ad Altdorf (UR), la regione di Glarona e poi ha perso energia nella valle del Reno sangallese. Alle 18.00, il servizio meteorologico Meteocentrale aveva censito quasi 27’000 fulmini, più di 5400 nel solo cantone di Berna, secondo quanto ha annunciato su Twitter. Alle 22.00, poi, il servizio meteorologico Meteonews aveva contato quasi 34.000 fulmini in tutta la Svizzera, secondo Twitter. A Bettingen, nel canton Basilea Città, sono caduti 17,4 millimetri di pioggia in dieci minuti durante un acquazzone, causando la formazione di torrenti impetuosi nelle strade. Visti i forti venti in altitudine, le cellule temporalesche non restano a lungo nello stesso posto e quindi il rischio di inondazioni è limitato, secondo SRF Meteo.