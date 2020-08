(Aggiornato alle 14.58) La notte scorsa la Svizzera è stata attraversata da temporali localmente violenti accompagnati da forti folate di vento. In alcune località sono state registrate raffiche fino a 95 km/h e un numero record di fulmini in poche ore. A Kandersteg (BE) cinque persone sono rimaste leggermente ferite a causa di uno smottamento di terreno.