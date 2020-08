Il Consiglio di Stato ticinese ha scritto negli scorsi giorni al Consiglio federale, dicendosi preoccupato per le presunte tensioni al Tribunale penale federale di Bellinzona e presso l’antenna Luganese del Ministero pubblico della confederazione.

Nella missiva, il cui contenuto è stato anticipato oggi da La Regione, il Cantone chiede quindi che sia fatta chiarezza in merito a queste presunte problematiche.

«Nel pieno rispetto del principio della separazione dei poteri e del principio dell’autonomia della Magistratura - si legge nella lettera - ci preme istituzionalmente esprimere seria preoccupazione per l’immagine delle due Autorità federali scaturita dai media, una preoccupazione che potrebbe avere delle ripercussioni sull’efficienza e l’efficacia nel loro operato come pure sulla loro credibilità e la fiducia riposta in queste importanti istituzioni da parte della cittadinanza».