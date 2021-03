Tentata evasione dal carcere di Muttenz

Un detenuto di 32 anni ha sopraffatto la secondina mentre distribuiva farmaci poco dopo le 20. In seguito ha liberato altri tre detenuti in attesa di giudizio, riferisce oggi la polizia cantonale di Basilea Campagna.

Quando i quattro uomini si sono resi conto che non potevano lasciare la prigione, si sono lasciati rinchiudere di nuovo dalla stessa guardiana. Quest’ultima è poi andata in ospedale per farsi controllare in seguito alle ferite.