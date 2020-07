Il tasso di occupazione nei reparti di terapia intensiva è in genere del 75%. Il 10 aprile i posti occupati erano quindi il 23% in più rispetto alla media abituale.

Le capacità della medicina intensiva in Svizzera sono state sufficienti a curare tutti i pazienti gravemente malati, ribadisce la SSMI pur riconoscendo che in alcune regioni, come il Ticino e il bacino del Lemano, i reparti erano più sotto pressione. A suo avviso l’aumento considerevole delle capacità di terapia intensiva negli ospedali e la decisione del Consiglio federale di vietare gli interventi e le terapie mediche non urgenti, a partire dal 17 marzo, hanno «contribuito in modo significativo ad evitare il sovraccarico dei reparti di terapia intensiva in Svizzera».