In Svizzera potrebbero mancare posti letto nelle cure intensive da giovedì prossimo a causa della progressione dei casi di coronavirus. È quanto emerge da uno studio del Politecnico federale di Zurigo (ETHZ) pubblicato oggi da diversi giornali. Fino a 1.000 letti supplementari potrebbero essere necessari in tutto il Paese.

Prendendo in considerazione il numero di letti nei reparti di terapia intensiva (979) e il numero di decessi legati all’epidemia di covid-19, «il nostro ultimo rapporto suggerisce che il sistema è vicino alla saturazione, sulla base dei dati disponibili», ha spiegato oggi in un’intervista rilasciata alla Liberté e al pool di giornali che collaborano con il quotidiano friburghese, Thomas Van Boeckel, professore assistente all’Istituto per le decisioni ambientali dell’ETHZ e coautore del rapporto.

Oltre che in Ticino, la capacità in posti letto potrebbe già essere superata nei cantoni di Vaud, Ginevra e Grigioni, sottolinea il ricercatore. «Stando a nostri modelli, si giungerà a una carenza più globale dal 2 aprile».

A partire da questa data, se non sarà presa alcuna misura, 86 posti letti mancheranno a Zurigo, prosegue il professore. «Vi sarà penuria di letti anche a Berna e Soletta. E la situazione potrebbe nettamente peggiorare in Vallese con oltre 250 casi in eccedenza», per un totale di 1.000 in tutta la Svizzera, aggiunge Van Boeckel.