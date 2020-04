ll Tribunale penale federale (TPF) ha ordinato per un vodese malato di mente che nel settembre 2018 aveva aggredito una guardia carceraria, una misura terapeutica stazionaria. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) a fine giugno del 2017 aveva aperto un’inchiesta nei suoi confronti per sospetto sostegno a gruppi Al-Qaida e Stato islamico.

L’uomo, un cittadino elvetico di origine serba, il 23 giugno 2017 aveva infranto la porta vetrata di un albergo di Vidy (VD) nel quale soggiornava da un certo tempo. Chiamati sul posto, gli agenti di polizia avevano rilevato che l’uomo, all’epoca 33enne, si comportava in modo strano e avevano deciso di fermarlo.

Nella sua camera erano poi stati rinvenuti un corano, materiale necessario alla fabbricazione di una bomba molotov, piantine delle città svizzere, un «manuale del guerrigliero urbano» e vecchi biglietti d’aereo per la Turchia e l’Egitto.

Nell’ottobre 2019 le accuse di legame con gruppi terroristici erano state abbandonate ed era stata versata un’indennità di 81’000 franchi per la detenzione subita per questo capo d’accusa.

Il vodese ha quindi dovuto subire solo un processo per aver aggredito una guardia carceraria nel settembre 2018 durante la sua detenzione provvisoria. In tale occasione l’uomo si era scagliato contro un secondino, lo aveva colpito al viso, cercando di strangolarlo e di morderlo urlando «Allahu Akbar». Altri due agenti erano dovuti intervenire per soccorrere il collega. Fu quindi accusato di esposizione a pericolo della vita altrui.