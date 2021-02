La volontà da parte di sei Cantoni della Svizzera centrale, tra cui anche il Ticino, di mantenere aperte le terrazze sulle piste da sci nonostante il divieto del Consiglio federale non è stata vista di buon occhio dal presidente della Confederazione Guy Parmelin. Come appreso dai quotidiani del gruppo Tamedia il Dipartimento del consigliere federale potrebbe anche pensare di «tagliare» gli aiuti finanziari legati alla COVID-19 ai cosiddetti «Cantoni ribelli». I Grigioni, attualmente, è l’unico cantone che ha ceduto alle pressioni della Confederazione per evitare una crisi istituzionale.