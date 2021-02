I cantoni si rammaricano che il Consiglio federale non abbia dato seguito alla loro richiesta di riaprire le terrazze di bar e ristoranti dal 1° marzo. Sostengono comunque un deconfinamento cauto e graduale come proposto dal governo.

In particolare, i cantoni hanno accolto con favore le concessioni per i giovani, particolarmente colpiti dalle restrizioni in vigore. Quasi la metà dei cantoni in consultazione ha giudicato la strategia del governo troppo esitante e ha chiesto, ad esempio, intervalli più brevi tra le tappe di riapertura. Il Consiglio federale ha tenuto conto della richiesta fissando la prossima tappa il 22 marzo invece del 1° aprile.