Neuchâtel non aspetta: 2G negli edifici pubblici e più mascherine

pandemia

Il Cantone ha deciso di non attendere i risultati della consultazione lanciata ieri dal Consiglio federale - Nuove misure sono state prese a causa dei contagi in aumento e della pressione sugli ospedali - Rinviate circa 20 operazioni non urgenti a settimana