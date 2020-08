La terra ha di nuovo tremato ieri sera in Alto Vallese: un terremoto di magnitudo 3 ha interessato la regione di Zermatt attorno alle 23.15. Lo ha dichiarato stamane il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo. Il sisma è stato probabilmente avvertito dalla popolazione. L’epicentro si trovava a una profondità di 2,6 chilometri. Di norma scosse di tale entità non provocano danni, rileva il SED, che dall’inizio dell’anno ha registrato 586 terremoti in Svizzera.