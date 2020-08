Dovrebbe essere stato sentito anche in Svizzera il terremoto che ha interessato nella notte l’Austria: la terra ha tremato nella zona di Landeck, in Tirolo, non molto lontano dalla Bassa Engadina, dapprima alle 21.44 con magnitudo 4.0, poi alle 02.50 con forza 3,5, hanno indicato i competenti servizi austriaci. Non si ha notizia di danni